Оснащать школы будут только казахстанские производители

Современная система образования требует оснащение комфортных современных школ. 17 июля на сайте открытых нормативных актов завершилось обсуждение изменений, внесённых в Постановление Правительства. Так, при закупке строительных материалов, мебели и оборудования для школ в приоритете будут казахстанские производители. Это те компании, внесённые в реестр товаропроизводителей Фонда «Самрук-Қазына» и Реестр отечественных производителей. В случае закупки иностранной мебели при наличии отечественных аналогов, на оператора проекта будет наложен штраф в размере 15% от суммы невыполненных обязательств по закупке у отечественных товаропроизводителей. В 20 регионах страны уже созданы специальные мебельные комиссии. В их задачи входит изучение потребностей, оценка производственного потенциала и выбор отечественных предприятий для оснащения комфортных школ. Состав комиссий включает представителей SK Construction и общеобразовательных школ, депутатов маслихата, представителей прокуратуры, департамента по санэпидконтролю, ДЧС, управления образования и НПП «Атамекен». Уже выявлены 134 казахстанских производителей мебели. Первые 207 школ будут сданы в эксплуатацию до конца 2024 года.



Диана Салихова