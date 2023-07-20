Конституционный суд проверил конституционность более 30 правовых норм национального законодательства

«На сегодняшний день судьями КС рассмотрено 22 дела с вынесением итогового решения, из них по обращениям граждан — 17, от Президента – 3, от депутатов Парламента – 1, по ходатайству представителя государственного органа – 1. По обращениям граждан рассмотрена конституционность более 30 правовых норм, из них 5 признаны неконституционными, 11 соответствующими Конституции в данном Конституционном судом истолковании», — сообщила пресс-служба суда.

В основном оспаривались нормы уголовного-процессуального законодательства, Кодекса об административных правонарушениях и законодательства в сфере судебной системы. В настоящее время судьи рассматривают 15 обращений на соответствие Конституции, остальные находятся на стадии предварительного изучения или проверки по допустимости. Детальную информацию о рассматриваемых правовых актах и решениях можно найти на сайте Конституционного суда.