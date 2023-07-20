Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече лидеров Центральной Азии и стран Залива, где подчеркнул важность улучшения многопланового сотрудничества между регионами

Глава государства отметил прочные и гармоничные отношения между странами, основанные на доверительном политическом диалоге и экономическом сотрудничестве. Токаев выразил надежду на активизацию торгово-экономических связей и развитие инвестиционного сотрудничества между странами. Он также подчеркнул важность развития транзитно-транспортной сферы и энергетического сотрудничества, особенно в области «зеленой» энергетики.

В своей речи Президент также коснулся вопросов продовольственной безопасности и интереса Казахстана в увеличении экспорта агропромышленной продукции в арабские страны. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность развития межрегионального туризма в Центральной Азии, которая обладает уникальными туристическими ресурсами.

В завершение своего выступления Президент отметил, что высказанные инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению сотрудничества в интересах обеспечения взаимного устойчивого роста и процветания.