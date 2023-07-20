Глава региона ознакомился с работой областного центра скорой медицинской помощи

Аким области Айдарбек Сапаров ознакомился с работой областного центра скорой медицинской помощи. Он функционирует круглосуточно. Диспетчеры скорой принимают звонки со всей области.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, и.о. директора областного центра скорой медицинской помощи:

— В день у нас сейчас поступает порядка 450-500 вызовов. А в год 170-180 тысяч вызовов. Задержек у нас нет.

Специалисты скорой помощи должны иметь высокую квалификацию, т.к. они первыми прибывают на место происшествия и оказывают неотложную помощь пациентам. При трудоустройстве каждый сотрудник проходит строгий отбор.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, и.о. директора областного центра скорой медицинской помощи:

— У нас много оценок. В этом году было порядка 30 кандидатов. Взяли только трёх.

Рассказал Юрий Белоног и о проблемах. Дело в том, что здание центра скорой медицинской помощи было построено в начале прошлого века. Здесь не достаточно места для комфортной работы, поэтому руководство вынуждено арендовать помещение в другом районе города.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы с управлением здравоохранения подготовьте предложение. Может быть приобрести другое здание, сделать там ремонт. Или может быть построить. Подготовьте совместное предложение, рассмотрим.



ЮРИЙ БЕЛОНОГ, и.о. директора областного центра скорой медицинской помощи:

— У нас есть очень хорошее предложение. Бывший троллейбусный парк, мы там были с руководством управления здравоохранения. Там полностью нас бы устроило, там прекрасное административное здание, гаражи на 30-35 машин. Для нас территориально это было бы отлично.

Сейчас в областном центре скорой медицинской помощи находится 55 автомобилей. Более 20 из них обслуживают горожан. Зимой лишь часть транспорта ставится в гараж.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, и.о. директора областного центра скорой медицинской помощи:

— Здесь всего 12 мест, а машин — 22. Нет помывочного бокса, нет ремонтного бокса. И зимой и летом стоят на улице. И морозы мы вынуждены сутками, их держать на зажигании.

Аким области отметил, что в ближайшее время решение этой проблемы будет найдено.

Дарья Пышмынцева