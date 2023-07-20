Более 180 тыс. человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи

Благодаря внедрению Цифровой карты семьи с 1 января более 453,4 тыс. человек получили SMS от единого контакт-центра 1414 о возможности получить государственные услуги в проактивном формате, то есть без обращения. Таким образом оформили пособие или выплаты более 180 тысяч человек. Кроме того, более 64 тысяч безработных казахстанцев получили сообщения с информацией о возможностях поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости. Цифровая карта семьи формируется на основе данных всех действующих информационных систем госорганов. В ней аккумулирована информация почти о 20-ти млн жителях страны, или более 6 млн семьях. Всё для того, чтобы обеспечить равный доступ казахстанцев к системе господдержки. Речь идёт о 10 видах пособий и социальных выплат. При этом оформление и назначение произведится в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счёт получателя.



Камилла Карим