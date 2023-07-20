1 млрд тенге выделили на ремонт дорог Рабочего посёлка. В порядок приведут 4 улицы. Это Панфилова, Украинская, Побелянского и Космодемьянской.

НАТАЛЬЯ БОНДАРЬ, жительница г.Петропавловска:

— Я в Рабочем давно живу, качество дорог оставляло желать лучшего. Я сколько здесь работаю, при мне первый раз ремонт этой улицы идёт. Ямочный был, но такого основного не было. Работа хорошо идёт, ребята молодцы. Всё делают в сроки, всё успевают.

Завершить ремонт дорог в Рабочем посёлке планируют до 1 августа. Только вот многие жители возмущены шириной нового асфальта, на некоторых участках дорога стала уже, чем была раньше. Мы задали соответствующий вопрос представителю подрядной организации.

ВИГЕН МЕЛКОНЯН, представитель ТОО «Новинтех»:

— Мы работаем исключительно по проекту. Там 7 метров по Панфилова, по Космодемьянской — 5,5 м. До 1 числа везде будет асфальт. По улицам будет движение. После этого будем устанавливать остановочные павильоны. Потом будем делать перекрёстки, заезды. По графику идём.

В Петропавловске в этом году отремонтируют порядка 30 улиц. На 4-х из них уже обновили дорожное полотно.

Айгерим Хамзина

