Ужесточить наказание за лжетерроризм планируют в Казахстане с начала учебного года. По информации полицейских, часто ложные звонки о якобы заложенной бомбе совершают подростки. Мотивы разные: от умышленного хулиганства до желания сорвать занятия. Уголовная ответственность ложится на плечи родителей. Сейчас заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом до 5 тысяч МРП, это 17 млн тенге, или исправительными работами в том же размере, либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.



Айгерим Хамзина