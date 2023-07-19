Полицейские области работают в новом формате

Новый формат следственных действий ввели для полицейских. Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РК, которые позволили следственным подразделениям перейти на краткую форму следственного протокола. Прежде при составлении письменного протокола оставалась вероятность ошибки или фальсификации. Теперь в случае полной видеофиксации показаний всех участников уголовного процесса: потерпевших, подозреваемых и свидетелей — в протоколе лишь кратко излагаются сведения, имеющие значение для дела. В дальнейшем в уголовном процессе фигурируют уже видеозаписи. Если у участников имеются дополнения, они также отражаются в кратком протоколе. Это укрепляет правовую защищённость людей, повышает качество и объективность расследования, отмечает и.о. начальника следственного управления департамента Азат Кусаинов. Краткий протокол используется при расследовании всех категорий уголовных дел. С 19 мая, когда законодательные изменения вступили в силу, следователи и дознаватели в регионе провели более 50 следственных действий с видеофиксацией и составлением краткого протокола. Уже состоялись приговоры по 7 делам, оконченным с применением данного новшества.

Диана Салихова