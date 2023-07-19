Подорожание тарифов на сотовую связь и интернет отмечают казахстанцы

Сотовые операторы Казахстана начали поднимать цены на услуги связи и интернета. Как сообщается в рассылке «Activ» клиентам, абонентская плата изменится с 8 августа. В «Tele2» и «Altel» сообщили, что повышение тарифов связано с экономической ситуацией. Компенсируют подорожание внедрением дополнительных ресурсов и услуг. В «Казахтелекоме» повышение тарифов на некоторые тарифные планы планируется с 1 августа. В «Beeline» планируют убрать безлимит на социальные сети и видеохостинги. Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проблема с интернетом связана с дешёвыми тарифами и активным пользованием казахстанцев.



Диана Салихова