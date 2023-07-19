О методическом сопровождении организаций образования говорили на республиканском семинаре

Областной центр методической работы и информационных технологий в сфере образования был признан одним из ведущих по результатам республиканского мониторинга региональных отраслевых управлений. Специалисты центра

организовали республиканский семинар на базе Kozybayev University, чтобы обменяться опытом с коллегами из других областей страны.

БАХЫТ ГАБДУЛЛИНА, заместитель директора ЦМРиИТО СКО:

— На мероприятии будут представлены эффективные подходы, формы и результаты работы методического сопровождения организаций образования нашего региона. Сегодня в кейсе центра реализуются ряд масштабных проектов по инклюзивному и дошкольному образованию, воспитательной работе, развитию психологических служб. Центр аккумулирует деятельность 16 предметных ассоциаций. Для максимального охвата участников из всех регионов семинар организован в офлайн и онлайн форматах.

На семинар смогли приехать представители методических служб из Костанайской и Абайской областей. Они, как и другие участники семинара, готовы впитывать новые знания, чтобы улучшить качество своих организаций.

БОТАГОЗ КАЛЬМУХАМБЕТОВА, заведующая методическим кабинетом отдела образования Жетикаринского района Костанайской области:

— Это и дошкольное воспитание, организация дебатного движения, работа с молодыми специалистами. Нашим кабинетом ведётся огромная работа во всех направлениях. Педагоги Жетикаринского района являются лидерами профильной ассоциации Костанайской области, являются призёрами различных профессиональных конкурсов.

Педагоги Костанайской области постоянно совершенствуются. К этому стремятся все участники республиканского семинара. Он охватил больше 100 специалистов.

Дарья Пышмынцева

