Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» помогает жителям Казахстана решать социальные и юридические проблемы

Проект, реализуемый Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», оказал поддержку жителям отдаленных станций. В рамках этого проекта юристы и медиаторы предоставили консультации по вопросам социальных выплат, назначения пенсий и других жизненно важных тем.

За период с мая по июль 2023 года были рассмотрены более 600 обращений, и подписано более 100 медиативных соглашений. Многие жители получили помощь в решении проблем с жильем, выплатой алиментов, а также в получении медицинской помощи. Юристы также оказали поддержку двум жителям, которым требовалась сердечная операция, и теперь они стоят в очереди на проведение операции в Национальном центре кардиологии.