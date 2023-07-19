Цены на продукты и соцэкономразвитие региона обсудили в акимате

Каких показателей достигла наш регион за полугодие? Об этом говорили в областном акимате. О социально-экономическом развитии доложил руководитель управления экономики. Он отметил, что наблюдается рост в отрасли сельского хозяйства.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— Рост производства молока обеспечен на 3,8%, по яйцу наблюдается снижение на 4,7%. Снижение допущено Кызылжарским — на 7,8%, Тайыншинским — на 1,6%.

Такого снижения по производству яиц не было даже при птичьем гриппе, отмечает глава региона. Акимы районов объясняют это тем, что с начала года на птицефабриках идёт замена старого поголовья на молодых несушек.

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— У нас выбраковка была старого поголовья на молодняк. Сейчас 554 тысячи приобретено 4 птицефабриками. Ожидаем, что по итогам 9 месяцев мы выровняемся.

Аналогичный ответ дал и аким Тайыншинского района.

Спад наблюдается и в инвестициях. Область привлекла 156 млрд, что почти на 2% меньше аналогичного периода прошлого года.

ДАРХАН АМРИН, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Доля инвестиций в обрабатывающую промышленность в районах составляет только 5%. Вы давали поручение по реализации 1 инвестпроекта в обрабатывающей промышленности в районах. Если на областном уровне работа под вашим руководством проводится, 15 крупных проектов республиканского уровня на 59 млрд тенге, то в районах активность слабая.

Акимы отстающих районов заверили, что план до конца года исполнят. Работу по привлечению инвестиций следует активизировать, отметил аким области, и дал ряд поручений.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю управлению экономики совместно с профильными управлениями и акимами районов и Петропавловска обеспечить рост СЭР по итогам 7 месяцев, провести детальный анализ достижений по итогам 9 месяцев. Управлению сельского хозяйства, предпринимательства и акимам районов обеспечить исполнение плана по привлечению инвестиций. Управлению строительства и градостроительства совместно с акимом г.Петропавловска обеспечить ввод жилья.

Также рассмотрели на совещании вопрос цен на социально-значимые продукты. ценники в нашем регионе одни из самых низких по стране, отметил Дархан Амрин. Почему тогда инфляция в области превысила 6%, что выше среднего показателя в республике. Эффекта от проводимой работы нет, отметил аким области и в доказательство привёл ряд конкретных примеров. Мука 1 сорта в некоторых магазинах Айыртауского района продаётся по 540 тенге, в Новоишимке ещё дороже — 585 тенге. При том, что СК — главная зерносеющая область страны, да и цена на пшеницу упала. Акимы районов на местах даже не знают цены, добавил Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Проинспектированы отдельные магазины райцентров, около 60 магазинов, которые находятся на мониторинге у вас. Несмотря на предпринимаемые меры, наблюдается рост цен. На постоянной основе еженедельно мониторить цены на СЗПП, еженедельно проводить комиссию по расследованию посреднических схем, выявлять, принимать меры и даже организовать работу по закупу продукции стабфонда в районах области.

Сейчас не все районы наладили работу со стабфондом. Среди них Акжарский, жители которого покупают рис по 600 тенге, тогда как можно было привезти его со складов стабфонда вдвое дешевле. Там хранится сейчас около 90 тонн этой крупы. К слову, высокие цены на рис выявили почти во всех районах. Вызвали критику и цену на рожкИ. Для стабфонда их производит ТОО «Егин», расположенное в Есильском районе. Примечательно, что в этом районе рожки продают на 160 тенге дороже, чем в точках стабфонда.

Айгерим Хамзина