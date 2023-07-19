70 тысяч тонн сена заготовили хозяйства региона

В этом году в ТОО «Явленская МТС» под кормовые культуры отвели 400 га земли. Больше двух недель назад в товариществе приступили к сенокосу.

СЕРГЕЙ ЗУБКОВ, механизатор ТОО «Явленская МТС», с.Спасовка, Есильский район:

— Выезжаем с 8 часов, до 19:00 рабочий день у нас. Обеспечиваем две деревни: Спасовку и Тауагаш. Сейчас вот уберём первый покос люцерны, будет у нас уже второй покос. Под зарплату нам дают сено, чтобы скотину прокормить. Всё есть. Коровки, лошади, бараны.

20% от необходимого для сельчан объёма сена в товариществе заготовили. Всего на предприятии планируют сделать запас в 400 тысяч тонн.

ДАНИЯР КОЗЫБАЕВ, врио акима Спасовского сельского округа, Есильский район:

— К Спасовскому сельскому округу относятся три населенных пункта. Это Сарыман, Тауагаш, Спасовка. В них проживает около 400 человек. Данное ТОО проводит обеспечение населения кормами, рабочим даёт по 3 тысячи тенге за тюк. Также у нас ТОО «Жангали» обеспечивает население и своих работников сеном и грубыми кормами. Контролируем ценовую политику, чтобы тюк до трёх центнеров продавался до 6 тысяч тенге. У нас же земли все паёвые, выдаются паи в виде грубых кормов, зерна, пшеницы.

Сенокос в области начался 10 июля. О темпах работ рассказала пресс-секретарь областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Асем Айтулова.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На сегодня заготовлено 70 тысяч тонн сена и 18 тысяч тонн сенажа. Всего потребность по области составляет 940 тысяч тонн.

Перед хозяйствами области стоит задача завершить сенокос до начала уборочной кампании.

Дарья Пышмынцева