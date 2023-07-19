522 родителям выписали штрафы за гуляющих ночью подростков

«Дети в ночном городе» — под таким названием в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие. Главная задача — профилактика преступлений и правонарушений с участием несовершеннолетних. Полицейские с 17 июля проводят рейды. Так, за одну ночь они выявили — 7 нарушений. Родителям подростков, которые оказались без присмотра, выписали предупреждение. С начала года, по информации пресс-службы департамента, к административной ответственности привлекли более 1600 законных представителей. Штрафы получили 522 родителя. Стоит также отметить, что в регионе на учёте состоят 170 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. В специализированный межрайонный суд в этом году уже направили 72 материала на лишение родительских прав, по 36 из них иски удовлетворены.

Диана Салихова