136 тонн риса для стабфонда закупило АО «СПК «Солтүстік»

Два вагона риса для стабфонда закупило АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік». Его представители заключили меморандум с производителем риса в Кызылординской области. Предприятие выращивает, перерабатывает и реализует рис. То есть, посредничество исключается, подчеркнули в СПК. В планах у него приобрести ещё 2 вагона. Всего на 2023-2024 годы приобретали 204 тонны риса. Сейчас на складах имеются 89 тонн, в том числе 19 тонн — для семи точек стабфонда и 70 тонн — для крупных супермаркетов. Цена от стабфонда — 300 тенге за килограмм, в торговых сетях — 315 тенге. Объёмы продукции закупают исходя из трёхмесяной потребности населения. Региону по нормам потребления необходимо 336 тонн риса в год.



Диана Салихова