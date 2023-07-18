«Звонок из банка» — каждое третье интернет-мошенничество в регионе

«Здравствуйте! Я сотрудник такого-то банка. С вашего счёта только списали крупную сумму денег». Или вот ещё. «На ваше имя взяли крупный кредит». Такие звонки поступали многим. Это схема каждого третьего интернет-обмана в регионе. В этом году полицейские зарегистрировали 109 таких преступлений. В одном из случаев ущерб превысил 16 миллионов тенге. Мошенники представляются работниками банка, стремятся ошеломить человека, сообщая о «подозрительной активности» на его счетах. Якобы для того, чтобы защититься от чьей-то афёры, следует взять крупный кредит, перевести денежные средства на некий «безопасный счёт». Также аферисты могут выманить у жертвы конфиденциальные данные, необходимые для незаконного списания средств со счёта в банке. С начала года в области зарегистрировано 342 факта интернет-мошенничества. Прошлогодний показатель — 403. Полицейские утверждают, что добиться такого снижения удалось благодаря информированию населения.



Диана Салихова