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Заседание Совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова обсудило вопросы экологии и развития возобновляемых источников энергии в регионах Казахстана

  18 Июля 2023, 13:42

Министр экологии Зульфия Сулейменова представила отчет о достижениях: за 10 лет удалось снизить энергоемкость экономики на 36,7% и увеличить долю возобновляемой энергии до 4,5%.

Также были объявлены амбициозные планы по переработке и утилизации коммунальных отходов: к 2030 году планируется достичь 40%, а к 2050 году – 60%. Планируется, что охват населения сбором и утилизацией отходов должен достичь 100% к 2040 году, включая сельские населенные пункты.

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В рамках обновленной Концепции будут предприняты шаги для снижения загрязнения атмосферы, модернизации ТЭЦ, и расширения площади лесов и защиты природных участков. Премьер-Министр Алихан Смаилов подчеркнул, что «зеленая экономика» станет ключевым инструментом устойчивого развития страны, улучшая условия жизни населения. Глава Правительства поручил Минэкологии ускорить актуализацию концепции и представить проект до 1 декабря.