 Заместитель АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев прокомментировал возможность пересмотра графика движения поставок бензина марки АИ-95 с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС

«Мы постоянно работаем с Миэнерго, с КТЖ, если есть острая необходимость «зеленый коридор» обеспечить, чтобы в приоритете было движение поставок. Но все-таки физическое время транспортировки мы поменять не можем», — признался Дмитрий Макеев на пресс-конференции в компании.

По его словам, над этим вопросом ведется определенная работа.

«Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Есть определенные прерывания поставок. Извлекаем уроки, смотрим, где какие недостатки у нас есть в этом отношении. Нужно понимать, что это не самый простой процесс. Мы эту критику признаем, над этим работаем», — добавил спикер.