В Kozybayev University продолжается приём документов на грант

В Kozybayev University продолжается приём документов на обучение по образовательным грантам. С аттестатом в руках абитуриенты пишут заявления, чтобы поступить в местную альма-матер. В этом году выделили огромное количество различных квот и грантов, говорят в вузе. Активно поступают вчерашние школьники на международные и двудипломные программы, которые разработаны совместно с университетом Аризоны.

РЕНАТА АПЕРГЕНОВА, член правления по академическим вопросам Kozybayev University:

— Второй год мы принимаем по биотехнологии и информационным системам двудипломной программы и впервые в этом году мы запустили новую двудипломную программу по инклюзивному образованию для педагогов. Эта программа разработана совместно с университетом Аризоны.

Программа по инклюзивному образованию — новинка для всего Казахстана. В вузе отмечают, у абитуриентов есть возможность выбрать международную программу и получить диплом Kozybayev University, который будет признан университетом Аризоны. Такой возможностью в прошлом году воспользовались 150 человек. Ещё 42 — поступили на программу двудипломного образования. После 4 лет обучения у них будет сразу две корочки казахстанского и американского вузов. А ещё возможность обучаться 1 семестр в университете Аризоны.

РЕНАТА АПЕРГЕНОВА, член правления по академическим вопросам Kozybayev University:

— Есть некое опасение ребят, что из-за незнания языка они могут не поступить. Здесь есть такая возможность — в течение 1 семестра включен усиленный курс английского языка. Они могут подтянуть на международных программах и претендовать на двудипломную программу после 1 семестра.

Обе программы открывают большие возможности для студентов. Обучение по международному стандарту, углубленное изучение английского языка, ведущие казахстанские и зарубежные преподаватели, в том числе из университета Аризоны. Бонусом — практика зарубежом и возможность провести семестр в другой стране по академической мобильности. Все эти условия привлекли Камилу Укенову. Девушка успешно окончила 1 курс по программе двудипломного образования.

КАМИЛА УКЕНОВА, студентка Kozybayev University:

— Я планировала поступать в другую страну, потому что я хотела выучить английский язык и на нём учиться. Потом я узнала новость, что у нас есть шанс попробовать то же самое, но на родной земле. Я думаю, для людей из сёл это очень крутая возможность выучить язык и освоить специальность. Потому что преподаватели у нас молодые, полны новых знаний и методик преподавания.

Заявления на грант принимаются по 20 июля включительно. В текущем году выделили 1,5 тысячи грантов на совместные программы университета Аризоны. Ещё 150 человек получат гранты по педагогической квоте. 196 бюджетных мест предусмотрено для учащихся из густонаселённых регионов страны и 90 — для западных областей.

Айгерим Хамзина