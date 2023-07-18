Турнир по мини-футболу среди сотрудников служб ЧС проходит в Петропавловске

Во Дворце спорта имени Александра Винокурова состоялось торжественное открытие турнира по мини-футболу на кубок начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям СКО. Петропавловск стал центром острейших спортивных баталий среди 5 областей и города Астаны. Принимают участие чуть больше 50 сотрудников служб ЧС.

НИКОЛАЙ БЕЛОУСОВ, заместитель начальника пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Данный турнир проходит с целью популяризации мини-футбола, так же здорового образа жизни, так же для организации взаимодействий между областями, чтобы люди могли пообщаться, познакомиться и, в дальнейшем, при каких-нибудь ЧС напрямую общаться.

Развитие спорта — один из главных приоритетов работы спасателей, футбол способствует сплочению коллектива, стимулирует к работе в команде, отметил начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Сегодня, турнир по футболу является безусловно, динамичным видом спорта. В нём сочетается скорость, принятие решения. Самое главное — формируется командный дух, который крайне необходим при выполнении боевых задач, и выработка спортивного характера.

Сменив служебную форму на спортивную первыми на поле вышли североказахстанцы и акмолинцы. Игра с первых минут выдалась довольно наряженной. Упорные тренировки и слаженная работа в командах чувствуется. Первый тайм заканчивается со счетом 4:0 в пользу гостей.

И вот во втором тайме долгожданный гол забивают наши спортсмены. Только это не помогло. В нелёгком матче победу одержала акмолинская команда со счётом 5:1.

БАКЫТЖАН КЕКЕНОВ, командир отдела специализированной пожарной части №13 села Жаксы, Акмолинская область:

— Игра была неплохая, упорная. И Петропавловск боролся, и мы боролись, но мы оказались сильней. У нас в определенные дни есть тренировки. Комбинации там отрабатываем.

Соревнования продлятся два дня. Имена победителей будут известны уже завтра. Лучших наградят медалями и грамотами, а победитель получит кубок.

Камилла Карим



