ТОО «Явленское МТС» второй год занимается орошением сельхозугодий

В Северо-Казахстанской области орошением сельхозугодий занимаются 30 товариществ. В 2023 году в регионе почти 5 тысяч га посевных площадей регулярно поливаются с помощью вот таких умных установок. Аграрии ставят их на своих полях, чтобы не зависеть от погодных условий и самостоятельно регулировать уровень влаги в почве. ТОО «Явленское МТС», которое находится в селе Спасовке Есильского района второй год занимается орошением сельскохозяйственных культур. Живительную влагу работники берут из озера.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Мы находимся на поле площадью 380 га. Здесь товарищество «Явленское МТС» выращивает пшеницу немецкого сорта «Квинтус». В этом году, благодаря орошению, предприятие рассчитывает получить богатый урожай.

АНДРЕЙ НЕДОРОДА, главный агроном ТОО «Явленское МТС», с.Спасовка, Есильский район:

— В планах минимально получить 50 центнеров. В том году у нас был ячмень. Получили в среднем 30-35 центнеров на парах, а здесь 50 центнеров взяли. Нас это вполне устроило. Это было пробно, планируем еще больше урожая получать, искать пути решения, удобрения, делаем опытные участки, чтобы выбрать идеальную форму внесения удобрений и полива.

Орошение на поле с пшеницей происходит с помощью немецкого оборудования «Valley». Его общая стоимость с учётом всех комплектующих составила 500 млн тенге. Предприятие вложило собственные средства, чтобы приобрести умную установку. Полный круг агрегат длиной в полтысячи метров делает за 24 часа. На один полив, он проводится в ночное время, уходит почти 5 тысяч тонн воды.

АНДРЕЙ НЕДОРОДА, главный агроном ТОО «Явленское МТС», с.Спасовка, Есильский район:

— Днём солнце, растение может получить ожоги, тем более, когда высокая температура. А ночью повышается влажность, легче усваивается растением. На насосной станции работают два человека. Они посменно работают. Самими машинами сам управляю дистанционно.

Пара кликов по экрану смартфона позволяют главному агроному товарищества следить за процессом орошения и контролировать его. Все необходимые данные отображаются в специальном приложении, проводить полив можно, находясь далеко за пределами посевных площадей. В качестве эксперимента в 2023 году в ТОО «Явленское МТС» приобрели американскую установку «Zimmatic», чтобы орошать поля с подсолнечником. Оборудование обошлось предприятию в 250 млн тенге. Полный круг умный агрегат делает за 18 часов.

АНДРЕЙ НЕДОРОДА, главный агроном ТОО «Явленское МТС», с.Спасовка, Есильский район:

— Установили две машины, сейчас выбираем, что лучше для нас будет на будущее. Будем решать по окончанию сезона, по урожаю, какие дальше ставить машины дополнительно. В планах еще 300 га запустить на следующий год. Пока будем подсолнечник, ячмень, пшеницу. В дальнейшем картофель, морковь, овощи какие-то.

И прежде, чем реализовать задуманное, в товариществе планируют построить овощехранилище. Сейчас предприятие использует 6 установок для полива сельскохозяйственных культур. Под них «Явленское МТС» в 2023 году отвело 11,5 тысяч гектаров посевных площадей.

Дарья Пышмынцева