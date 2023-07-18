Перспективы сотрудничества Казахстана и Баварии обсуждены на высоком уровне

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр встретился со статс-секретарем Министерства экономики, земельного развития и энергетики Баварии Роландом Вайгертом. В рамках встречи обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей, инвестиций и «зеленой» экономики.

Роман Скляр подчеркнул важность Германии как стратегического партнера Казахстана в Европейском Союзе и выразил заинтересованность в углублении партнерства в области энергетики, промышленности и транспорта. Глава делегации из Баварии отметил высокий уровень взаимодействия между государственными органами и бизнес-структурами обеих стран и выразил заинтересованность немецкого бизнеса в участии в разработке месторождений и сотрудничестве в сферах энергетики и транспорта. Встреча также включала дискуссию по практическим вопросам реализации совместных проектов.