Модный дизайнер из СКО представила свою коллекцию в Париже

4 июля в Париже состоялась неделя моды «Oriental fashion show», на которой отличились казахстанские таланты. Одна из них Айжан Колчина из Петропавловска. В индустрии моды девушка уже 10 лет. Она специализируется по двум направлениям: повседневная одежда и вечерние наряды. На парижской неделе моды она представила вторые.

Свою коллекцию Айжан назвала «Феникс». Как олицетворение всего своего пути, символ транформации. От наивной юности к дерзкой и уверенной зрелости.

АЙЖАН КОЛЧИНА, дизайнер:

— На самом деле это достаточно эгоистичная коллекция, потому что она обо мне, о моём мироощущении за последние несколько лет. О моей трансформации, как профессионала, личности и женщины. Каждое платье несёт в себе какой-то смысл. Вначале выходит девушка в белом. Белое платье символизирует начало жизни, чистоту души, чистоту мыслей. И с течением показа цвета становятся всё более насыщенными — от белого до красного.

Изюминка коллекции — заключительное красное платье. Именно оно и олицетворяет феникса.

АЙЖАН КОЛЧИНА, дизайнер:

— При создании этого платья я вдохновлялась Скарлетт О»хара. В одном из моментов книги она выходит в рубиновом платье, у нее вот здесь тоже камни. Это платье ей дал Ретт Батлер, чтобы она опозорилась. В итоге она заходит в нём вся такая гордая. Опозоренная, но гордая. И вот этот её сильный образ мне очень нравится. Мне хотелось выразить свободу. Потому что феникс освободился, переродился. Он взлетает. Он такой летящий, свободный, провокационный, смелый. Поэтому платье очень короткое, в то же время с пышной юбкой, которая развивается словно огонь.

Готовилась модная коллекция в рекордные сроки, признается молодой дизайнер. В общем счёте, на все платья ушло примерно 2 месяца. Сложность дизайнов состоит в мелкой ручной работе. Каждый камень, перо или вышивка — всё это пришивалось днями и ночами лично Айжан, где-то помогали близкие и знакомые.

АЙЖАН КОЛЧИНА, дизайнер:

— Например, платье, которое понравилось всем, о нем говорили много — это голубое платье с белыми рукавами. Оно было очень мучительным с точки зрения того, как оно создавалось. И так не то, и этак не так. Поэтому вышивка из бисера, которая вот здесь вот была, создавалась в течение недели. Каждую ночь по-маленьку. В некоторых местах оно полностью переделывалось.

Отметили труды Айжан не только казахстанские СМИ. Она засветилась в таких журналах как Elle Италия, LookBook Paris, AffarItaliani и в одном из популярных французких изданий — Madam Figaro. Попасть на подобное шоу, отмечает Айжан Колчина, сложно. При этом, добавляет дизайнер, в нашей стране мало поддержки оказывается молодым талантам. Ведь, чтобы участвовать в международных конкурсах и проектах нужна помощь спонсоров. Сейчас Айжан ищет помощников в своё ателье.

Диана Салихова