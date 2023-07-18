Министр инфраструктурного развития РК Марат Карабаев провел совещание о подготовке к предстоящему отопительному сезону и реализации проектов теплоснабжения

В мероприятии приняли участие представители Комитета по делам строительства и ЖКХ, а также заместители акимов регионов. Было отмечено, что на сегодняшний день проложено 26 км тепловых сетей от запланированных 127 км.

Также обсуждалась подготовка объектов социальной сферы и жилья. По словам зампредседателя КДС ЖКХ из запланированных 10,7 тысячи объектов образования готовы 50%, а из 5,6 тысячи объектов здравоохранения — 52%. МИИР РК поручил ускорить темпы ремонтных работ по инженерной инфраструктуре с целью завершения до конца сентября и обеспечения готовности объектов жилья и здравоохранения к отопительному сезону.