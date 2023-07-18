 Ход реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрен на Координационном штабе под председательством Премьер-Министра РК

Министр здравоохранения Ажар Гиният представила план по строительству 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи в селах. Речь идет о современных медпунктах, фельдшерско-акушерских и врачебных амбулаториях, оборудованных современной техникой и возможностью телемедицины. Также в планах модернизация 32 многопрофильных центральных районных больниц, подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения.

Глава Правительства призвал ускорить адаптацию типовых проектов к местным условиям и улучшить координацию и контроль реализации проекта.