Галина СЕМЕНОВА: Я за население и за сферу пассажирских перевозок

Депутат областного маслихата Галина Петровна Семенова больше известна жителям Петропавловска как руководитель Автотранспортного союза СКО. Она и сама признается, что чаще всего на личные приемы к ней приходят именно по вопросам работы общественного транспорта. В интервью мы тоже обсудили эту тему, в том числе и ближайшее повышение тарифа на проезд в городских и пригородных автобусах.

Но у Галины Семеновой, кроме предприятия в сфере перевозок, накоплен большой опыт работы в маслихатах – сначала городском, теперь областном, а также в общественной и партийной деятельности. Поэтому обсудили впечатления от недавнего форума депутатов «Аманата» — Галина Семенова рассказала, что на этой площадке удалось обратить внимание на проблему, о которой они безответно писали письма в министерство транспорта. Поговорили о работе областного филиала партии «Аманат», о диалогах с людьми во время предвыборной кампании, о том, что может заставить граждан поверить в конкретную партию, в государство. И о личном — для чего предпринимателю, который работает в такой непростой сфере, еще и такая общественная нагрузка.