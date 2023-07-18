Депутаты проверили качество отремонтированных дорог

Представители партии «AMANAT» и депутаты областного маслихата проверили качество отремонтированных дорог в рабочем посёлке и в 19 микрорайоне. По словам партийцев, на некоторых участках есть недочеты. Неровно положенные бордюры, повреждённый люк. Всё это будет восстановлено за счёт подрядчиков. Общественники обратили внимание на отсутствие условий для передвижения лиц с инвалидностью через светофоры и пешеходные переходы. Выдали соответствующие рекомендации. Отставаний от графиков нет, толщина слоя асфальта 5 и 6 см, что соответствует проектно-сметной документации.



Айгерим Хамзина