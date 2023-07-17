Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями ООН, включая заместителя Генерального секретаря ООН Владимира Воронкова и исполнительного директора Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Наталью Герман. Президент выразил благодарность ООН за участие в форуме и подчеркнул важность соблюдения принципов, закрепленных в Уставе Организации.

На встрече также обсуждались вопросы обеспечения региональной безопасности и противодействия террористическим угрозам. Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.

Заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков выразил признание Форуму по безопасности в Астане, отметив его роль в восстановлении диалога, доверия и поиске общих решений.