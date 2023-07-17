Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором обсуждали вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере высшего образования, ранее переданных в частную собственность. Госорганам было поручено провести проверку документов и договоров на законность их заключения. При этом Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости обеспечить полную стабильность учебного процесса в данных заведениях, так как инициированная проверка не касается студентов или сотрудников вузов.

В ходе заседания также рассмотрен вопрос реализации ряда антимонопольных мер в сфере железнодорожного транспорта.