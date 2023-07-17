Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 16.07.2023

— Аким области показал журналистам, как строят дороги в Петропавловске

— Ведется работа по строительству инфраструктуры 16 проблемных многоэтажек

— В Петропавловске проверяют качество дорожных работ

— Строительство общежития Kozybayev University не смогут завершить в этом году

— Проблемы серого импорта сельскохозпродукции обсудили местные производители с мажилисменами

— Аким СКО провел встречу с предпринимателями

— По итогам первого полугодия темпы роста экономики Казахстана составили 5%

— С начала года в РК было введено более 7,4 млн кв. м жилья

— По итогам 6 месяцев в государственный бюджет поступило более 9,2 трлн тенге

— Ход реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» обсудили в правительстве

— А.Смаилов: «Рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%»

— Рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей — Глава Кабмина

— А.Смаилов: «Ни один регион не должен допустить срыва отопительного сезона»

— Занятость населения и защиту растений обсудили в акимате СКО

— После визита акима СКО в городской поликлинике №1 произошли нововведения

— На стройплощадке в Петропавловске погиб человек

— 2 человека утонули в водоемах Петропавловска в 2023 году

— Дипломы Kozybayev University получат 1700 выпускников

— Театр танца «Sensitive» завоевал Гран-при на фестивале-конкурсе в Испании

— Петропавловский ансамбль «Мәңгілік» принимает участие в международном фестивале