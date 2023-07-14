В Петропавловске возникла проблема с вывозом мусора в центральной части города

На этой неделе петропавловцы снова стали жаловаться на плохую работу компаний, которые занимаются вывозом мусора. Последний раз подобный вопрос в городе поднимался в конце апреля. Тогда же в областном центре утвердили новый тариф на вывоз ТБО. Вернемся к текущей проблеме.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Значительная часть нареканий приходится именно на центральную часть города. Ее обслуживает ТОО «Мюль Сервис». Сейчас в компании две единицы техники сломались. Случилось это из-за того, что жители наполнили мусорные баки строительными отходами. На данный момент идет работа по вывозу мусора.

13 июля, чтобы ускорить ее и напомнить представителям профильных компаний об их обязательствах, аким города Серик Мухамедиев встретился с подрядчиками.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Представители организации, в свою очередь, ситуацию оправдывают поломанной техникой. Однако это жителей города не интересует, как для них, так и для нас важны конкретные решения, которые позволят своевременно вывозить мусор. Это прямая обязанность присутствующих компаний. Вопрос представители должны решить в течение двух дней. Исполнение поручения буду держать на личном контроле.

Кроме того, в акимате объявили конкурс на приобретение двух единиц техники. После того, как станет известно имя победителя, ее передадут на обслуживание мусоровывозящим компаниям. Их в Петропавловске 4. И еще. Горожане, которые своевременно не платили за вывоз ТБО, задолжали им около 23 млн тенге. В городском акимате напомнили, что выкидывать строительный мусор, а также крупногабаритные отходы в контейнеры у дома нельзя. Складывать все вышеперечисленное рядом с ними тоже запрещено.

Дарья Пышмынцева