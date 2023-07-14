В Петропавловске ремонтируют дороги

В Петропавловске активно ремонтируют дороги. В этом году их приводят в порядок на 12-ти улицах. Большую часть работы, это 11 км, уже завершили. Хорошо ли выполняют свои обязательства подрядчики? За этим наблюдают специалисты национального центра качества дорожных активов.

Сейчас они берут керн на улице Жамбыла Жабаева. После отправят в лабораторию, где будут исследовать его на качество. Займёт это порядка 7 дней, отмечают специалисты.

АРМАН ТУРАСИМОВ, начальник отдела национального центра качества дорожных активов:

— Это уже 2-ой выезд на данный участок. 1-ый раз мы выезжали в этом же месяце, отобрали смеси. Провели анализ, они отвечают всем требованиям. Сегодня будем брать керн. Брали керн по улице Букетова. Он прошёл испытания. Также, брали — по улице Абая. Там тоже всё прошло. По улице Набережной тоже соответствует всем требованиям.

Если же проба не прошла испытания, то подрядчикам необходимо в течение недели устранить неполадки. Помимо ремонтов дорожного полтона, в областном центре идёт и реконструкция. По этой линии начали работу по улице Горького.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Там идёт замена непригодного грунта, устройства нового основания, переустройство коммуникаций, строительство новых ливневых канализаций и уличного освещения. Проект переходящий. В этом году завершим. У нас предусмотрена реконструкция до улицы Труда. И до улицы Петрова будет средний ремонт.

Реконструкция дорог необходима, отмечают представители горакимата. А всё из-за недостаточной пропускной способности. Последние несколько лет в областном центре наблюдается увеличение потока движения автомобилей. Всего на преображение дорожного полота выделили порядка 6,3 млрд тенге. И в этом году асфальт укладывают иначе.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Мы снимаем верхний слой асфальта. Если вы помните, в те года его ложили слоями и в результате он становился слишком высоким. Из-за этого приходилось поднимать пешеходные участки. В этом году мы верхний слой срезаем, а фризмассу используем на укладку дорог частном секторе, ямочных работ и так далее. То есть, при правильной укладке он получается хорошего качества.

Всем этим изменениям на улицах города жители рады.

— Вчера ехала. Заехали в город. Дорога прекрасная.

— Мы на машине не ездим, а ходим пешком. полезно для здоровья. Но, видим, что в городе ремонтируют дороги. Это очень хорошо. Побольше бы таких ровных дорог.

— В 20-м микрорайоне вон делают. Прекрасно, я думаю. Посмотрим, как будут дальше.



Алишер Ашимов