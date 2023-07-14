Порядка 206 тыс. иностранных авто поставлено на казахстанский учет

Порядка 206 тысяч. Такое количество иностранных автомобилей поставлено на казахстанский учёт за время легализации. Заявки на эту процедуру принимались с 23 января по 30 июня, в рамках поручения Главы государства. Те, кто не успел легализовать свое авто, но своевременно подал заявку, смогут довести дело до конца после установленного срока, отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. И добавил, что наибольшее количество легализованных автомобилей были привезены из России, Армении и Кыргызстана.

КАЙСАР СУЛТАНБАЕВ, председатель Комитета административной полиции МВД РК:

— В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства, с 22 мая выдано разрешение на легализацию автомобилей-конструкторов. Легализовано порядка 15 тыс. «автоконструкторов».

Представитель МВД рассказал, что будет с иностранными автомобилями, не снятыми с учёта в стране прежней регистрации.

КАЙСАР СУЛТАНБАЕВ, председатель Комитета административной полиции МВД РК:

— В связи с наложенными на них ограничениями или обременениями, будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе либо последующей первичной регистрации в стране. Данную работу планируем начать с 17 июля этого года. Сейчас дорабатывается сервис для постановки автомобилей на временный учет. Регистрационные документы и государственные знаки иностранных автомобилей сдаются на хранение в Государственную корпорацию.

При постановке на временный учет водителям будут выдаваться свидетельство о регистрации автомобиля и казахстанские государственные номерные знаки. Взимаемый сбор составит около 15 тысяч тенге. Если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и водители решат сделать ее в Казахстане, на них будут распространяться условия легализации. Утилизационный платеж взиматься не будет.

Дарья Пышмынцева