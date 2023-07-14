Летняя спартакиада «Ак бидай» проходит в Смирново

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественная церемония открытия ежегодной летней спартакиады «Ак бидай 2023». В этом году она проходит в Аккайынском районе, в селе Смирново. В торжественном марш — параде идут ветераны спорта, чемпионы и призеры областного летнего спортивного праздника «Ак бидай 1983».



Атмосфера праздничная. По стадиону идут участники соревнований. Многие из них не раз становились призерами областных и республиканских первенств.

А вот еще один торжественный момент церемонии открытия. Флаг 27х областных игр народного спорта. Право нести его предоставлено многократным чемпионам Казахстана и мастерам спорта.

Участников летней спартакиады от имени главы региона приветствовал его заместитель. Марат Тасмаганбетов отметил, что такие спартакиады для многих известных спортсменов стали стартовой площадкой.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Быть участником сельских игр почетно и престижно. А стать его победителем — значит добиться высоких спортивных результатов. Сегодняшний праздник — отличная возможность проверить свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю. Опыт, который вы приобретете в эти дни, бесценен. Он поможет вам добиваться успехов и откроет путь к большим победам. Уверен, что в ходе спартакиады мы услышим новые имена, а нынешнее соревнования дадут дополнительный импульс развитию культуры и спорта.

Игры продлятся 3 дня. Они собрали почти 1,5 тысячи спортсменов со всех районов области. В программе 15 видов спорта.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Такие виды спорота, как гиревой спорт, бокс, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, борьба. Хочется отметить очень хорошую подготовку данного района. Хочется пожелать всем спортсменам успехов. Пусть победит сильнейший.

Имена победителей будут известны 15 июля. Хорошо проявившие себя спортсмены будут отобраны в сборную команду, которая будет защищать честь нашего региона на республиканских соревнованиях. Завершилась церемония открытия показательными номерами юных спортсменов и большим праздничным концертом.

Камилла Карим