Дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2 набирает высоту. Уже завершено бетонирование трех секций ствола трубы. Высота каждой секции порядка двух метров, при этом возводиться железобетонный ствол будет кольцами, которые постепенно должны сужаться. Строительство ведется методом скользящей опалубки. Непрерывный процесс позволяет практически ежедневно добавлять по два метра к высоте конструкции. Работы будут продолжаться до конца сентября — начала октября текущего года. В период похолодания вокруг строительной площадки установят специальное сооружение, в котором будет поддерживаться необходимая температура. Запуск дымовой трубы № 1 запланирован на 2024 год.

Айгерим Хамзина

