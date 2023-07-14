День открытых дверей провели в департаменте экономических расследований СКО

День открытых дверей провели в областном департаменте экономических расследований. Именно здесь раскрывают самые запутанные преступные схемы мошенничеств и хищений бюджетных денег. Служба в департаменте сложная, но интересная. С ней сегодня ознакомились выпускники местного вуза. Некоторые после экскурсии заинтересовались дальнейшей карьерой в департаменте.

ИЛЬЯС АКПАНБЕТОВ:

— Очень интересно, подробно всё объясняют. Также понравилась работа оперативного отдела, как расследуют, как работает прокуратура здесь. Нам показали отдел криминалистики. Показали, как выглядят фальшивые валюты.

Также у выпускников вуза была возможность задать волнующие вопросы об условиях работы в департаменте и поступлении на службу. Ведомство тесно сотрудничает с университетом, подписали специальный меморандум.

АСЕМГУЛЬ ИСИНА, руководитель административного управления департамента экономических расследований СКО:

— Мы привлекаем студентов для прохождения практики на базе департамента. Также привлекаем специалистов университета для проведения тренингов и обучающих семинаров. Со своей стороны, мы предоставляем специалистов, которые проводят лекции для студентов экономистов, юристов и IT-технологии.

Департамент экономрасследований приглашает выпускников на работу. Для борьбы с современными видами мошенничеств сейчас нужны молодые кадры. Минимальная зарплата составляет порядка 250 тысяч тенге. Есть условия социального обеспечения.

Айгерим Хамзина

