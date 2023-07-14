Цены на услуги по расторжению и заключению брака увеличились на 12%

С 1 июля РАГСы входят в состав государственной корпорации «Правительство для граждан». Одна из причин — осуществление процесса перехода на цифровизацию.

СЕРИК БЕЙСЕНОВ, директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:

— В рамках цифровизации по бизнес-процессу оцифровку будут проводить сотрудники госкорпорации и министрества цифрового развития. Это позволит создать чистый актуальный банк данных, откуда госорганы будут подтягивать необходимую информацию. Данные изменения исключают истребование от услугополучателей излишних документов. Казахстанцам не стоит беспокоится, о защите своих персональных данных, так как к базе данных РАГС доступ будут иметь лишь только специалисты РАГС, которые будут осуществлять оказание государственных услуг. У каждого сотрудника бэк — офиса по линии РАГС будет персональный, защищенный код. Для примера у нас сейчас есть услуга — регистрация прав на недвижимость. К этой базе никто не имеет доступа, кроме экспертов управления регистрации.

Услуги по линии РАГСа остаются по-прежнему доступны, отмечают специалисты. На данный момент уже есть утверждённые тарифы. Например, социально-значимые услуги, это регистрация рождения и смерти, бесплатные. А вот платные — выросли в цене на 12%. Теперь, чтобы зарегистрировать брак, казахстанцам необходимо заплатить 3 874 тенге, ранее эта услуга не доходила до трёх с половиной тысяч тенге. Расторжение брака обойдётся паре почти в 8 тысяч тенге. Напомню, подать заявления можно через портал электронного правительства.

СЕРИК БЕЙСЕНОВ, директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:

— Новая информационная система или новая услуга не вводятся, стандарты госуслуг действующие, порядок и сроки оказания услуг остались прежними. И самое главное, нас сопровождает Минюст. За ним остаются те же функции, которыми они наделены и сегодня. Это методологическое обеспечение и контроль за регистрацией актов гражданского состояния. От нового этапа работы ЗАГСов в стране можно ожидать только позитивных изменений. Сейчас все услуги по линии РАГСа работают в штатном режиме.

С 1 июля в филиале госкорпорации оказали 657 услуг.

Алишер Ашимов