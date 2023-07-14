Аким области провел личный прием граждан и ответил на вопросы североказахстанцев. Среди обратившихся жительницы села Лебяжье района М.Жумабаева. Семья, в которой 11 детей, осталась без крыши над головой из-за пожара. Женщины просят помощи с жильём.

РЫМКУЛЬ ПАЙЗИЕВА, жительница района М.Жумабаева:

— Год назад наш дом полностью сгорел, ничего не осталось. Повезло, что обошлось без жертв, потому что мы всей семьей ушли на прогулку. Больше года не можем найти подходящее для нашей семьи жилье. У меня есть свой дом, но он очень маленький. Просим вас оказать содействие.

По закону гражданам, у которых сгорел дом, жилье со стороны государства не предоставляется. Но после пожара из областного бюджета и благодаря спонсорской помощи семье собрали свыше 700 тысяч тенге. А во время приёма граждан Айдарбек Сапаров поручил акиму района рассмотреть дополнительную помощь для многодетной семьи. Вопрос с жильём привёл на приём граждан и Валентину Кузьмину. Её дом по адресу: Парковая, 175 по документам идет под снос с 1962 года, говорит горожанка.

ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНА, жительница г.Петропавловска:

— С тех пор я всё хожу, отфутболивают. Я проживаю в районе стадиона «Авангард». У нас землю давно забрали. Когда документы забрали, меня заставили землю оформлять. Они с меня взяли 17 тысяч.

Дом Валентины Кузьминой ветхий, но в списке под снос не числится, отмечают представители городского акимата. Для выяснения обстоятельств Айдарбек Сапаров поручил акиму города вместе с пенсионеркой проехать по адресу и разобраться в ситуации. В завершение встречи аким области отметил, что будет держать все вопросы на контроле.

Айгерим Хамзина