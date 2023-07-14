20 североказахстанцев состязались в чемпионате РК по легкой атлетике

С 11 по 14 июля в Алматы проходил чемпионат Казахстана по легкой атлетике среди юношей и девушек 16-17 лет. Честь нашей области защищали 20 североказахстанских спортсменов. Вадим Агаев занял первое место в беге на дистанции 1500 м. Антонина Чернышова на втором месте по прыжкам в длину с результатом — 5,66. В многоборье проявил себя Николай Райковский, у него также второе место. Третье место в беге на дистанции 200 м. у Елены Берлиной. Такой же результат у Анастасии Калининой в беге с барьерами на 400 м., ее время — 1 мин. 12 сек. Замыкает тройку сильнейших в метании копья Артем Троян. Итого в общей копилке нашей области 3 бронзовых, 2 серебряных и одна золотая медаль.



Камилла Карим