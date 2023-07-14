11 гран-при завоевали танцоры из Петропавловска на международном конкурсе

Танцоры Петропавловска покоряют все конкурсы. Так, к примеру, недавно ансамбль мастерской современной хореографии вернулся с очередного выезда. Посетили девчонки сразу два международных конкурса в Алматы с 6 по 10 июля. И вернулись домой с медалями.

МАРИНА СУХАРЕВА, хореограф мастерской современной хореографии:

— И сразу же с поезда поехали на конкурс 6 июля. Это был конкурс «DanceKz», где мы представили 9 номинаций, из которых 5 — мы завоевали гран-при. И 8 июля был конкурс «Bile Kazakhstan».

На этом конкурсе ансамбль завоевал 6 гран-при и 2 первых места. Готовились, рассказывают девочки, активно. Каждый день по 4-5 часов в течение двух месяцев. И эти усилия того стоили.

МАРИНА СУХАРЕВА, хореограф мастерской современной хореографии:

— У нас коллектив рабочий. Дети приходят, работают. Если ты не работаешь, то тебя не поставят в танец. Поэтому у детей есть цель. Встать в определенный танец, который им нравится. У них есть свои любимые танцы.

У Лии Чернышевой, например, любимый танец это «Музыка твоего сердца». Очень нежная и чувственная хореография.

ЛИЯ ЧЕРНЫШЕВА, участница ансамбля мастерской современной хореографии:

— Безумно нравится танцевать все танцы, но этот — греет мою душу. Мне нравится техника этого танца. Я танцую его с душой. Я уже занимаюсь в коллективе мастерской современной хореографии уже 9 год. В детстве меня мама отдала во втором классе в этот коллектив. Мне просто было интересно попробовать, что такое танцы.

А теперь хобби станет делом жизни. Связать свою карьеру Лия хочет именно с хореографией. Всего в ансамбле — 55 танцоров. Сейчас открыт набор деток с 4 лет. На данный момент записались на занятия уже более 20 человек.

Диана Салихова