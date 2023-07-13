Вопросы «серого» импорта обсудили депутат Мажилиса Парламента А.Ходжаназаров и бизнесмены области

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров встретился с представителями североказахстанского бизнес-сообщества. В региональной палате предпринимателей, в первую очередь, они обсудили вопросы «серого» импорта. Нелегальная торговля зерном в нашей стране — главная проблема для агрофермеров, признаётся аналитик Союза полеводов Анастасия Туякова. Всё дело в том, что дешёвая пшеница из России обесценивает труд отечественных товаропроизводителей.

АНАСТАСИЯ ТУЯКОВА, аналитик союза полеводов Казахстана:

— Занимаясь аналитикой, мы привели такую цифру, Что если себестоимость производства составляет 100 тысяч тенге тонна, то на выходе урожая 2023 года стартовая стоимость пшеницы будет составлять 70 тысяч тенге. И если сопоставить эти цифры, то получается, фермеры Казахстана работают ниже себестоимости.

С этой проблемой сельхозтоваропроизводители борются уже несколько лет. Вся надежда здесь на народных избранников, отмечают представители агросферы.

АНАСТАСИЯ ТУЯКОВА, аналитик союза полеводов Казахстана:

— Заниматься пшеницей становится невыгодно. Потому что, каждое 3-е предприятие СКО работает на отказ производству. В текущем сезоне мы видим, идёт увеличение паров. Кто-то отказался от производства трендовых культур, которые были актуальны в прошлом сезоне и перешли на производство только одной пшеницы или ячменя.

Вопрос «серого» импорта депутат нижней палаты Парламента взял на личный контроль. Бороться с нелегальным оборотом российского зерна будут уже на уровне Правительства. В качестве оперативной меры мажилисмен предлагает продлить запрет на вывоз зерна через автотранспорт.

АЙДАРБЕК ХОДЖАНАЗАРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Мы видим, что есть необходимость требований к вхождению российского зерна на территорию РК, чтобы оно сначала завозилось на элеватор и там получало зерновую расписку. Всё это должно максимально синхронизироваться с таможенными документами. Тем самым, вся эта история была максимально прозрачной. Контроль и статистические данные на выходе из РФ и на входе в Казахстан очень сильно различаются. На выходе — 1 млн 300 тысяч тонн, а на входе всего в районе 300-400 тысяч тонн. То есть, миллион тонн у нас зашло «серым» импортом, а мы этого не видим.

Говорили на встрече и о доступе фермерской продукции на полки торговых сетей.

АЙДАРБЕК ХОДЖАНАЗАРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Если обратить внимание на товары, которые сегодня находятся на прилавках, то это российские, белорусские. Всё удорожание, как раз, зависит от курсовой разницы и импортёров, а не от наших фермеров. И на сегодня они проигрывают битву за прилавок. Собрав все данные, мы собираемся прийти в Парламент и поднимать наболевшие вопросы фермеров.

Напомню, 30 июня депутаты VIII созыва ушли на каникулы. Однако, для них это не повод отдохнуть. Народные избранники выезжают в регионы, где встречаются с избирателями. Все проблемные вопросы они обещают проработать уже на следующей сессии Парламента.

Алишер Ашимов