В этом году стены Kozybayev University покинут 1700 студентов

Позади тысячи часов лекций и столько же страниц, прочитанной литературы. Kozybayev University провожает в большую жизнь своих выпускников. В этом году стены вуза покинут 1700 студентов. Из них около 20% окончили университет с красным дипломом.

АКМАРАЛ ТУРГАЛЕЕВА, член Правления Kozybayev University:

— В этом году выпускаются впервые студенты по двум образовательным программам. Это «Биотехнологии» и «Карантин растений». Это тоже очень востребованные специалисты на нашем рынке труда. Особенность церемонии вручения состоит в том, что в этом году мы впервые даём диплом в новом формате, т.е. студент получает два диплома. Большой диплом по западному образцу, который они смогут повесить в рамочку дома. Второй — стандартный маленький.

В зале бакалавры инженерного, педагогического и медицинского факультетов. Последний в этом году провожает первый поток выпускников, включая 70 парней и девушек из Индии. Искать работу они будут на родине.

ЙОГЕШ ЧОУДХАРИ, выпускник Kozybayev University:

— Я чувствую себя прекрасно, т.к. сегодня замечательный день. Мне понравилось учеба в университете, временами было непросто, но я очень старался. Я планирую вернуться на родину, там сдать дополнительный экзамен, после искать работу. Мое образование даёт мне возможность работать в любой точке мира.

Такая возможность есть у каждого выпускника Kozybayev University. Выпускной завершился концертной программой.

Дарья Пышмынцева