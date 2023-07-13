В Казахстане запущена программа «Тариф в обмен на инвестиции» для модернизации оборудования энергоисточников и сетей коммунального обслуживания

Реализация программы позволит снизить аварии, отключения и повысить качество коммунальных услуг. Уже было утверждено 212 заявок от предприятий ЖКХ на изменение тарифов. Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 10-30% с учетом интересов потребителей и коммунальных служб.

Уязвимые слои населения имеют возможность получить компенсацию части расходов на коммунальные услуги через государственную жилищную помощь. Поправка, внесенная Правительством, увеличила предел расходов на коммунальные услуги для получения жилищной помощи до 10% от совокупного ежемесячного дохода семьи. Ранее этот показатель составлял от 2 до 20%. Обращение за жилищной помощью осуществляется в акимате по месту жительства.