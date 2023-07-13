В детском оздоровительном лагере «Берёзка» начался второй сезон

В детском оздоровительном лагере «Берёзка» отметили День Нептуна. В этот день каждый отряд показал свои таланты, сплоченность и дружбу. Каждый день у ребят наполнен интересными событиями и развлечениями. Роман Чернобай в лагере уже 4 раз. Говорит, что здесь не бывает скучно.

РОМАН ЧЕРНОБАЙ:

— Мне очень нравится в этом лагере. Я подружился со многими людьми, которые живут недалеко от меня.

А после веселого праздника ребята пошли на спортивную площадку, где их обливали водой из пожарного рукава.

Спортивные игры, различные, конкурсы, дискотеки каждый день. Скучать ребятам не приходится. Их развлекательная программа расписана поминутно, говорит директор лагеря.

ЖАНИПА МАНБЕТЕЕВА, директор детского оздоровительного лагеря «Берёзка»:

— Этот сезон у нас называется детское творчество, заехали 177 детей. Вот здесь 4 корпуса, 7 отрядов. Режим дня у нас уже выработан годами. В 8 утра у нас подъем, потом идут на зарядку, затем у нас линейка, где они получают список занятий на день. Каждый день у нас проходят по 3 мероприятия.

В лагере 5 сезонов. Сейчас идет 2-ой. За это время в «Берёзке» отдохнули 135 детей. Последний 5-ый сезон завершится 11 августа. Так что у юных североказахстанцев ещё есть возможность провести летние каникулы весело и с пользой.

Камилла Карим

