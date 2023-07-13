Шанс поступить в Kozybayev University на грант в 2023 году увеличился на 50-70%

Адиль Шантемиров приехал в Петропавловск из района М.Жумабаева. Абитуриент хочет поступить на факультет электроинженерии. Выбирает между трёмя вузами, включая Kozybayev University.

АДИЛЬ ШАНТЕМИРОВ, абитуриент:

— Слышал в основном хорошие отзывы. Говорят, тут еще общежитие есть. Рассматриваю «Электротехнику, энергетику», «Коммуникации и коммуникационные технологии», «Механику и металлообработку». ЕНТ я набрал на 99 баллов, думаю, на грант пройду.

В 2023 году шансы поступить в Kozybayev University на грант стали выше на 50-70%, по сравнению с прошлым годом, отметила директор департамента по приему Гульмира Оспанова. Подать соответствующие документы можно до 20 июля. Для удобства поступающих, технические секретари вуза принимают их в трех отдаленных районах региона.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приему Kozybayev University:

— с.Талшык, Акжарский район, Сергеевка, район Шал акына, Пресновка, Жамбылский район. У нас две формы подачи заявления на грант. Через eGOV и через Национальной центр тестирования. Нашему университету дали 1,5 тысячи грантов по международной программе. Это технические, педагогические специальности, смежные науки, «Биотехнология», «Информационные системы, «Педагогика и методика начального обучения», «Дефектология», «Педагогика и психология», «Менеджмент в управлении». Нам около 250 грантов дополнительно дали на педагогические специальности.

Кроме того, Kozybayev University предоставляет по 100 грантов на каждую из трех образовательных программ, в рамках коллаборации с университетом Аризоны. Это отличная возможность для тех, кто хочет поступить на технические и педагогические специальности.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приему Kozybayev University:

— По этой двудипломной программе ребята 3,5 года обучаются у нас в Петропавловске, на один семестр уезжают обучаться в Америку. Защищают один дипломный проект на два университета, поэтому они получают два диплома. Перелет, проживание, страховку в период обучения идет за счет университета.

Kozybayev University возобновил прием документов на военную кафедру. Всем, кому это будет необходимо, вуз предоставит общежитие. Данные о тех, кто получил образовательные гранты для обучения в местном университете появятся в период с 5 по 10 августа.

Дарья Пышмынцева