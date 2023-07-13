«Серый» импорт и погранпост «Жана-Жол» — что заинтересовало мажилисменов на пропускном пункте

Одна из главных задач по пресечению «серого» импорта отводится пограничной службе. Депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров с другими представителями партии «Республика» посетили пограничный пост «Жана-Жол». Здесь они ознакомились с работой пропускного пункта.

Пропускная способность пункта до 4,5 тысяч людей и до 2,5 тысяч — транспортных средств. Проходимость здесь плотная. При этом, отмечает депутат, товар при пересечении границы по железнодорожным путям проходит проверку тщательнее. Поэтому, чтобы не допустить ввоз в страну непроверенных импортных товаров с помощью автомашин, мажилисмен призвал улучшить их прослеживаемость.

АЙДАРБЕК ХОДЖАНАЗАРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Проблема в том, что железнодорожный траспорт проходит более официальную проверку через железнодорожные пути. Тем самым, проще проследить, чтобы данный товар не перекрасился в казахстанский и были уплачены все необходимые платы. Мы планируем отработать совместно с департментом госдоходов и министерством торговли систему учёта. То есть, оцифровать весь поток импорта вплоть до самих прилавков. Это на самом деле не так сложно, но, в конце концов, мы будем видеть, в каком количестве у нас заходит товар. Потому что зачастую товар, заходя к нам, перекрашивается, становится казахстанским и попадает к нам на прилавки.

Подобная продукция может не соответствовать стандартам качества, безопасности, экологическим нормам. Однако многие потребители предпочитают товары «серого» импорта из-за их низкой цены и широкого ассортимента. Такая продукция, говорит депутат, не даёт развиваться и конкурировать отчественным продуктам.

АЙДАРБЕК ХОДЖАНАЗАРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Очень часто мы получаем критику со стороны населения о том, что продукты питания дорожают, почему фермеры не контролируют данный вопрос. Но, если посмотреть на прилавки, то можно увидеть, что они на 70% состоят из товаров российского, белоруского и украинского производства. И та цена, которую мы видели в прошлом году, изменилась. Причина в разнице курса.

Чтобы повысить уровень отечественных товаров, депутат призывает продлить запрет на «серый» импорт как минимум на полгода. На данный момент он действует до 10 октября. Поднял Айдарбек Ходжаназаров и вопрос о повышении статуса военнослужащего и привлекательности этой профессии. Сейчас разрабатывают законопроект, с помощью которого срочники смогут получать различные льготы. А именно поступить в любой вуз без экзаменов, получать стипендию и место в общежитии. Кроме того, после окончания учёбы в течение 5 лет отслужившие будут выплачивать подоходный налог со скидкой в 50%. Это позволит увеличить количество призывников, а также отбирать ребят, которые действительно хотят отдать долг Родине, и создать для них хорошие условия.

Диана Салихова