Проблемы и вопросы предпринимателей области рассмотрели в акимате

Проблемы и вопросы предпринимателей СКО рассмотрели на расширенном заседании регионального совета с участием акима области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Положительная динамика развития предпринимательства есть. С 2021 года количество субъектов предпринимательства у нас выросло на 4,5 тысячи и составило на 1 июля 34 700. Занятость населения в МСБ составляет 106 тысяч человек. Т.е. каждый 3-ий трудоспособный житель региона работает в МСБ. Выпуск продукции за 5 лет вырос в 2,7 раза. Есть и проблемные вопросы, которые мы должны вместе с вами решать. Мы готовы поддержать, помочь вместе с «Атамекен».

У каждого предпринимателя была возможность озвучить проблему и внести предложение. Евгений Золотарёв рассказал о трудностях с арендой лесных участков. Этот срок составляет от 10 до 49 лет, каждая область самостоятельно выбирает длительность аренды.

ЕВГЕНИЙ ЗОЛОТАРЁВ, председатель отраслевого совета АПК и пищевой промышленности Палаты предпринимателей СКО:

— В 2018 году уполномоченным органом установлены минимальные сроки аренды лесопользования по нашей области. В связи с этим, лесопользователями были заключены договора аренды со сроком 10 лет, в других областях срок аренды составляет 49 лет. Считаем, что данный факт влияет на инвестиционную привлекательность.

Предприниматели просят рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения к имеющимся договорам аренды со сроком 49 лет. Этим займётся управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Земельный вопрос поднял на встрече и директор ТОО «Петропавл Экспресс Логистика» Амангельды Дюсембаев. Он рассказал, что земельные участки и их аренда, находящиеся в госсобственности и не предоставленные в землепользование получить очень сложно для сельских предпринимателей. Так как действует порог инвестиции, который очень высок.

АМАНГЕЛЬДЫ ДЮСЕМБАЕВ, член регионального совета Палаты предпринимателей СКО, директор ТОО «Петропавл Экспресс Логистика»:

— Для столицы и крупных городов, как Алматы, Шымкент, получить хороший участок в городе без аукциона, данный пункт позволяет. Однако для того же села, если кто-то захочет построить животноводческую ферму, цех по переработке, он не сможет воспользоваться этим пунктом, из-за высокого порога инвестиций в размере не менее 2 млн- кратного МРП, будет участвовать на аукционе.

Предприниматель предлагает пересмотреть суммы инвестиционных проектов в пользу уменьшения для малых городов и сел. С рядом интересных предложений выступила ассоциация отельеров и рестораторов области. Для повышения туристической привлекательности предприниматели предлагают вернуть ряд мероприятий, которые полюбились петропавловцам и гостям города. Это фестивали «КымызФест» и «SKO-рлупино», а также «День Карася». На эти праздники ранее приезжали сотни участников из других областей и стран. Аким области инициативу поддержал и поручил управлению предпринимательства включить эти события в ряд мероприятий и предоставить необходимые площадки.

Айгерим Хамзина