Отечественным фермерам выплатили 133,6 млрд тенге субсидий

100 144 заявки подано казахстанскими фермерами на получение субсидий. На рассмотрении управлений сельского хозяйства находятся 37 236 заявок, больше 22 тысяч заявителей получили отказ. По данным Минисельхоза, в «листе ожидания» — 32 146 заявок на общую сумму 96,5 млрд тенге. Данные заявки полностью обработаны системой и оплачиваются управлениями через систему казначейства. На данный момент фермерам выплачено порядка 69,4 млрд тенге. Помимо данной суммы через государственную систему субсидирования перед сельхозтоваропроизводителями погашены прошлогодние долги по субсидиям на 28,4 млрд тенге. В общей сложности через Единую государственную информационную систему субсидирования выплачено 133,6 млрд тенге. По новым предложениям субсидирования процентной ставки подано 5 077 заявок на 109,3 млрд тенге. 968 заявителей получили положительный ответ.

Дарья Пышмынцева

