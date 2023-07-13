Нарушили тишину в ночное время 1379 североказахстанцев

Громкая музыка в автомобилях, шумные и не всегда трезвые компании во дворах — одни из главных причин звонков в полицию летом. Так, к примеру, 11 июля полицейские привлекли к ответственности нескольких жильцов дома по ул. Жукова, и сразу по двум административным статьям: за нарушение тишины и распитие алкоголя в общественном месте. Часто в протоколах мелькают имена владельцев или администраторов кафе, которые «забывают» убавить музыку после 22:00 ч. в будни или 23:00 ч. в выходные и праздничные дни. Нередко сигналы поступают от людей, проживающих по ул. Конституции Казахстана. Уникальная пешеходная улица — излюбленное место прогулок горожан. К сожалению, в тёмное время суток некоторые из них забывают, что в домах рядом хотят отдохнуть люди. В среднем сотрудники городской полиции отрабатывают несколько таких вызовов каждую ночь. С 1 июня по 12 июля в областном центре зарегистрировали 253 факта нарушения тишины. А с начала года в области по этой же причине привлекли к ответственности порядка 1380 человек. Напоминаем: шум по ночам влечет штраф на физических лиц в размере 5 месячных расчётных показателей.



Диана Салихова