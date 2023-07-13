Кто кого выбирает? Работодатели пришли на ярмарку вакансий в Петропавловске

В арт-центре «Qyzyljar» прошла ярмарка вакансий. Её организовал филиал молодёжного крыла «Жастар Рухы» при партии «AMANAT». Свои вакансии и условия труда здесь представили свыше 15 предприятий области. Это магазины, заводы, банки, организации сферы услуг.

ЛЮБОВЬ МАКСИМОВА, менеджер по персоналу сети супермаркетов:

— Нам нужны кассиры, продавцы-консультанты, грузчики, повара, именно в сфере производства мясной продукции и хлебобулочных изделий. В нашем городе сложно с персоналом. Мы ищем везде, даём объявления.

Ярмарку организовали специально для выпускников и студентов колледжей и вузов, а также молодёжи категории NEET. Среди тех, кто сегодня пришёл в поисках работы, Ерали Айдархан. Он хочет подзаработать на каникулах. Говорит, не привык сидеть без дела, даже летом.

ЕРАЛИ АЙДАРХАН:

— Учусь в ПСЭК, эксплуатация газового оборудования — профессия. Пришёл на ярмарку найти работу на лето. Рассматриваю варианты официанта либо консультанта. Здесь большой выбор работ представлен.

Это вторая ярмарка вакансий, организованная специально для молодёжи. Предыдущая проходила в июне.

Айгерим Хамзина

